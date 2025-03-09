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Німеччина побоюється, що Трамп може відключити підтримку F-35

Київ • УНН

 • 42300 перегляди

У Німеччині виникли побоювання щодо можливого відключення підтримки винищувачів F-35 адміністрацією Трампа. Військові експерти вважають такий сценарій малоймовірним, але політики закликають детально вивчити це питання.

Німеччина побоюється, що Трамп може відключити підтримку F-35

У Німеччини турбуються, що президент США Дональд Трамп може відключити підтримку винищувачів F-35. Побоювання виникли після того, як США припинили постачання зброї та розвідданих Україні. Про це повідомляє Handelsblatt, пише УНН.

Деталі

Як заявило джерело виданню у військовій галузі закликав не панікувати і назвав малоймовірною можливість того, що США поставить ВПС Німеччини (Люфтваффе) в залежність і припинить підтримку.

У цьому разі ми зможемо літати на F-35, поки в нас не скінчаться запчастини або машини не потребуватимуть оновлення системи

- сказало джерело видання.

Видання нагадує, що раніше у компанії Lockheed Martin вже виникали проблеми з програмним забезпеченням для винищувачів F-35. Це призвело до того, що постачання літаків до Данії, Норвегії та Бельгії відтермінували.

Заступник голови фракції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі Йоганн Вадефул заявив Handelsblatt, що блок не має намірів відмовлятися від контракту на F-35.

Але його однопартієць, депутат Бундестагу Інґо Ґедехенс вважає, що потрібно ретельніше вивчити цю проблему.

"Чи можуть американські системи озброєння, які ми закупили для Бундесверу, бути просто відключені імпульсивним рішенням Дональда Трампа? Звичайно, цього не можна допустити, і тому необхідно зараз же серйозно розглянути це питання", - заявив депутат.

Трамп пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні07.03.25, 20:17 • 42576 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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