Германия опасается, что Трамп может отключить поддержку F-35
Киев • УНН
В Германии возникли опасения по поводу возможного отключения поддержки истребителей F-35 администрацией Трампа. Военные эксперты считают такой сценарий маловероятным, но политики призывают детально изучить этот вопрос.
В Германии беспокоятся, что президент США Дональд Трамп может отключить поддержку истребителей F-35. Опасения возникли после того, как США прекратили поставки оружия и разведданных Украине. Об этом сообщает Handelsblatt, пишет УНН.
Детали
Как заявило источник издания в военной сфере, призвал не паниковать и назвал маловероятной возможность того, что США поставит ВВС Германии (Люфтваффе) в зависимость и прекратит поддержку.
В этом случае мы сможем летать на F-35, пока у нас не закончатся запчасти или машины не потребуют обновления системы
Издание напоминает, что ранее в компании Lockheed Martin уже возникали проблемы с программным обеспечением для истребителей F-35. Это привело к тому, что поставки самолетов в Данию, Норвегию и Бельгию были отложены.
Заместитель главы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йоханн Вадефул заявил Handelsblatt, что блок не намерен отказываться от контракта на F-35.
Но его однопартиец, депутат Бундестага Инго Гедехенс считает, что нужно более тщательно изучить эту проблему.
"Могут ли американские системы вооружения, которые мы закупили для Бундесвера, быть просто отключены импульсивным решением Дональда Трампа? Конечно, этого нельзя допустить, и поэтому необходимо сейчас же серьезно рассмотреть этот вопрос", - заявил депутат.
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