Порошенко назначил 17 новых судей в разных областях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил 17 новых судей в местных общих, административных, хозяйственных и окружных судов в разных областях Украины. Об этом говорится в указах президента № 267, 268 и 269, размещенных на сайте президента Украины, сообщает УНН.
Порошенко назначил в местных общих судах на должности:
судьи Красногвардейского районного суда города Днепропетровска Мащука Виталия Юрьевича;
судьи Ленинского районного суда города Днепропетровска Нижнего Андрея Валерьевича;
судьи Октябрьского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области Чайкина Игоря Борисовича;
судьи Октябрьского районного суда города Мариуполя Донецкой области Хараджа Наталью Викторовну;
судьи Галицкого районного суда города Львова Зубачик Наталью Богдановну;
судьи Сиховского районного суда города Львова Борачка Николая Васильевича;
судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Мышка Виталия Владимировича;
судьи Козельщинского районного суда Полтавской области Лизенко Андрея Викторовича;
судьи Ровенского районного суда Ровенской области Таргония Михаила Вячеславовича;
судьи Святошинского районного суда города Киева Войтенко Юлию Викторовну.
Также назначены в местных административных судах на должности:
судьи Луганского окружного административного суда Шпенову Полину Юрьевну;
судьи Сумского окружного административного суда Савицкую Наталья Валентиновна;
судьи Черкасского окружного административного суда Билоноженко Марину Анатольевну.
Кроме того, президент назначил в хозяйственных судах на должности:
судьи хозяйственного суда Донецкой области Говоруна Александра Владимировича;
судьи хозяйственного суда Львовской области Крупника Романа Владимировича;
судьи хозяйственного суда Харьковской области Суслову Владлену Владимировну;
судьи хозяйственного суда города Киева Стасюка Сергея Васильевича.
Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении от должностей нескольких человек.
Так, Порошенко освободил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. В частности, был подписан указ об освобождении от должности посла Украины в Китайской Народной Республике.
Также были уволены ряд советников Президента Украины. Среди них как внештатные советники были освобождены Ростислав Павленко и Сергей Березенко, также среди советников были уволены Олег Медведев и Юрий Бирюков.
Как сообщал УНН, ранее была освобождена Ирина Геращенко с должности уполномоченного президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. И как представитель президента Украины в ВРУ была освобождена Ирина Луценко.
Вчера, 16 мая, Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.