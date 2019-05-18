Порошенко призначив 17 нових суддів у різних областях
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив 17 нових суддів до місцевих загальних, адміністративних, господарських і окружних судів у різних областях України. Про це йдеться в указах президента № 267, 268 і 269, розміщених на сайті президента України, повідомляє УНН.
Порошенко призначив у місцевих загальних судах на посади:
судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Мащука Віталія Юрійовича;
судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська Нижного Андрія Валерійовича;
судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чайкіна Ігоря Борисовича;
судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Хараджу Наталю Вікторівну;
судді Галицького районного суду міста Львова Зубачик Наталію Богданівну;
судді Сихівського районного суду міста Львова Борачка Миколу Васильовича;
судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Мишка Віталія Володимировича;
судді Козельщинського районного суду Полтавської області Лизенка Андрія Вікторовича;
судді Рівненського районного суду Рівненської області Таргонія Михайла Вячеславовича;
судді Святошинського районного суду міста Києва Войтенко Юлію Вікторівну.
Також призначені у місцевих адміністративних судах на посади:
судді Луганського окружного адміністративного суду Шпенову Поліну Юріївну;
судді Сумського окружного адміністративного суду Савицьку Наталію Валентинівну;
судді Черкаського окружного адміністративного суду Білоноженко Марину Анатоліївну.
Крім того, президент призначив у місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Донецької області Говоруна Олександра Володимировича;
судді господарського суду Львівської області Крупника Романа Володимировича;
судді господарського суду Харківської області Суслову Владлену Володимирівну;
Нагадаємо, після того як стала відома дата інавгурації Володимира Зеленського на посаду президента України, чинний український президент Петро Порошенко підписав ряд указів про звільнення з посад декількох осіб.
Так, Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень, призначивши Василя Яблонського т.в.о. директора. Зокрема, був підписаний указ про звільнення з посади посла України в Китайській Народній Республіці.
Також були звільнені ряд радників Президента України. Серед них як позаштатні радники були звільнені Ростислав Павленко і Сергій Березенко, також серед радників були звільнені Олег Медведєв та Юрій Бірюков.
Як повідомляв УНН, раніше була звільнена Ірина Геращенко з посади уповноваженого Президентом з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. Та як представник Президента України у ВРУ була звільнена Ірина Луценко.
Вчора, 16 травня, Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента.