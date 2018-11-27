Раненого на Азове военного прооперировали - мать
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Андрея Эйдера, раненого на Азове, прооперировали. Об этом сообщила мать раненого украинского военного Евгения Эйдер на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на сейчас (08.35) информация которой владею я - Андрей позвонил вчера вечером своей девушке.
Сказал немного - что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке", - написала она.
Как сообщал УНН, появилась информация о раненых украинских военных моряков, которых захватила Россия во время агрессии в Черном море.
Ранее глава МИД Германии призвал снять российскую блокаду Азовского моря.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захват в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность .
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН .