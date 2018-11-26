Названо імена поранених військових моряків

"Станом на зараз у лікувальних закладах окупованого Криму знаходяться: Артеменко Андрій Анатолійович (31 березня 1994 року народження, Новоукраїнка); Сорока Василь Вікторович (11 квітня 1991 року народження, Одеса);Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року народження, Одеса)", - йдеться у повідомленні.

Інформації про інших українських військових наразі немає, відзначає портал.

Додамо, що омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що троє українських моряків отримали поранення під час обстрілу з боку російських суден.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.