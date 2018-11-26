Названы имена раненых военных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Появилась информация о раненых украинских военных моряках, которых захватила Россия во время агрессии в Черном море, передает УНН со ссылкой на данные Украинского вооруженного портала.
"По состоянию на сейчас в лечебных учреждениях оккупированного Крыма находятся: Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта 1994 года рождения, Новоукраинка); Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения, Одесса) Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года рождения, Одесса)" , - говорится в сообщении.
Информации о других украинских военных пока нет, отмечает портал.
Добавим, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что трое украинских моряков получили ранения во время обстрела со стороны российских судов.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.