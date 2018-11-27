Пораненого на Азові військового прооперували - мати

"Станом на зараз (08.35) інформація якою володію я - Андрій зателефонував вчора вечором своїй дівчині.

Сказав небагато - Що прооперували, лежить в лікарні, все в порядку", - написала вона.

Як повідомляв УНН, з’явилась інформація про поранених українських військових моряків, яких захопила Росія під час агресії у Чорному морі.

Раніше голова МЗС Німеччини закликав зняти російську блокаду Азовського моря.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.