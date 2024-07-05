Польша надеется привлечь пограничников и полицию из Финляндии, Германии и Греции для патрулирования границы с беларусью. Как пишет Reuters, об этом в четверг заявил польский чиновник, передает УНН.

Детали

На фоне растущего беспокойства относительно миграционного давления с востока в Европу Польша планирует усилить пограничную полосу с беларусью.

Подготовка идет полным ходом, и это страны, которые имеют большой опыт в охране границ. Особенно, например, опыт Греции может быть очень полезным - заявил журналистам высокопоставленный чиновник.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью общественному телевидению в четверг, что среди мигрантов, прибывающих из беларуси, могут быть люди, обученные нападать на польских солдат. Правительство Варшавы надеется поднять этот вопрос на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе.

Ранее на этой неделе Германия и Польша представили совместный план действий, в котором договорились обсудить усиление оборонного сотрудничества, включая усиление присутствия НАТО на восточной границе альянса, а также координацию помощи Украине.

Контекст

Граница между Польшей и беларусью стала горячей точкой, поскольку западные чиновники обвиняют правительство в минске в использовании мигрантов, которых оно привозит из-за пределов Европы, в качестве "гибридного оружия".

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Пограничное агентство Европейского Союза Frontex сообщает, что за первые пять месяцев 2024 года количество людей, которые пытаются попасть в ЕС через восточную границу блока, почти удвоилось, хотя этот маршрут остается относительно небольшим по сравнению с другими путями в Европу.

В последние месяцы официальные лица Польши и Финляндии предупреждали, что количество людей, которые пытаются пересечь границу через беларусь или россию, может значительно возрасти в ближайшей перспективе.

Греция расширяет ограждение на границе с Турцией, в то время как Финляндия стремится закрыть новый маршрут мигрантов через россию в Европу, развернув больше пограничных патрулей, беспилотников и электронных детекторов, а также построив заборы.

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