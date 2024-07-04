Украина полностью контролирует границу и не представляет угрозу Беларуси. Однако будет реагировать на все изменения обстановки за которыми следят подразделения разведки. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ситуация не меняется, мы полностью контролируем нашу границу, мы не представляем угрозу Беларуси, но видим, что Беларусь продолжает в определенной степени манипулировать информацией, делать информационные воздействия - сказал Демченко.

Он подчеркнул, что Украина продолжает укреплять оборонные возможности.

Отмечу, что Украина не представляет угрозу Беларуси, но конечно, что будет реагировать на все изменения обстановки за которыми следят подразделения разведки, ведь мы помним 24 февраля 2022 года, когда Беларусь открыла свою границу для российских войск и собственно продолжает поддерживать Россию в этой полномасштабной войне, которую страна террорист развязала против нашей страны - отметил Демченко.

Контекст

Начальник зенитно-ракетных войск Беларуси Андрей Северинчик заявил, что Беларусь дополнительно наращивает силы и средства разведки на границе с Украиной якобы из-за усиления активности украинских БПЛА.

21 июня началась внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей вооружённых сил Беларуси. Воинские части и подразделения выполняют учебно-боевые задачи в брестской и гомельской областях, граничащих с Украиной.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что у Беларуси задача информационно нагнетать ситуацию в приграничье с Украиной.