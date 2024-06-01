Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси

Премьер-министр Польши Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявили о том, что Украина возвращает 200-метровую буферную зону и направляет новые подразделения на границу с Беларусью. Об этом сообщает Русская служба Голос Америки, передает УНН.

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На польско-белорусской границе более 300 нелегальных мигрантов за два дня пытались прорваться в Польшу. Власти активнее начали задействовать там правоохранителей, которые сдерживают нелегалов.

200-метровая буферная зона на польской границе действовала в 2021-2022 годах. Она была установлена на фоне миграционного давления на границе. Доступ к ней посторонним был запрещен.

Дональд Туск подчеркнул, что нет никаких сомнений, что агрессия мигрантов является неслучайной и нарастает. По его словам, это методы гибридной войны, направленные на дестабилизацию Польши и всей Европы.

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На днях на границе Польши и Беларуси ранения получил польский солдат, которого ранил мигрант. Этот инцидент вызвал значительный резонанс в польском обществе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия отвечает за ситуацию на границе с Беларусью. По его словам, 90% нелегальных мигрантов имеют российские визы.