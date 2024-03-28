Польша будет работать над созывом межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении не позднее июня - вице-премьер

Украина и Польша договорились, что Варшава будет работать над вопросом созыва первой межправительственной конференции между ЕС и Украиной не позднее июня 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в четверг, пишет УНН.

Она сообщила о "продуктивном" обмене мнениями с польскими коллегами "по всему кругу вопросов" в рамках украинско-польских межправительственных консультаций под руководством премьер-министров обеих стран Дениса Шмыгаля и Дональда Туска.

Вступление Украины в ЕС и НАТО является жизненно важным интересом обеих стран с пониманием того, что безопасность Украины является неотъемлемой частью европейской безопасности. Договорились, что Республика Польша будет работать над созывом первой межправительственной конференции между ЕС и Украиной не позднее июня 2024 года. Спасибо за поддержку - написала Стефанишина в X.

Справочно



Созыв Европейской комиссией межправительственной конференции будет физическим началом переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Украина и Польша на правительственных консультациях обсудили ситуацию на границе и агроторговлю: о чем договорились