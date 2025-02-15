Погода в Украине резко изменится: что ждет все регионы 15 февраля

15 февраля в Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Снегопады охватят почти все регионы, местами они будут умеренными, а в южных областях возможны осадки в виде снега с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

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На западе и в центре страны морозы усилятся до -6°...-4°C, в Киеве и Львове прогнозируется облачная погода с периодическими осадками. В Днепре, Харькове, Донецке и Луганске температура будет колебаться в пределах -2°...0°C, также прогнозируется снег.

Южные регионы, включая Одессу, Мелитополь и Симферополь, окажутся в зоне смешанных осадков - дождя со снегом. Температура здесь будет выше, до +6°C.

В целом по всей стране ожидается похолодание, сильная облачность и значительные осадки, что усложнит ситуацию на дорогах. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными из-за гололеда и плохой видимости.

Погода в Украине: где ожидать снег с дождем и какие температурные сюрпризы ждут