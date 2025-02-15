Погода в Украине резко изменится: что ждет все регионы 15 февраля
Киев • УНН
В Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий со снегопадами и смешанными осадками. Температура будет колебаться от -6°C на западе до +6°C на юге, с осложнением ситуации на дорогах.
15 февраля в Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Снегопады охватят почти все регионы, местами они будут умеренными, а в южных областях возможны осадки в виде снега с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
На западе и в центре страны морозы усилятся до -6°...-4°C, в Киеве и Львове прогнозируется облачная погода с периодическими осадками. В Днепре, Харькове, Донецке и Луганске температура будет колебаться в пределах -2°...0°C, также прогнозируется снег.
Южные регионы, включая Одессу, Мелитополь и Симферополь, окажутся в зоне смешанных осадков - дождя со снегом. Температура здесь будет выше, до +6°C.
В целом по всей стране ожидается похолодание, сильная облачность и значительные осадки, что усложнит ситуацию на дорогах. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными из-за гололеда и плохой видимости.
Погода в Украине: где ожидать снег с дождем и какие температурные сюрпризы ждут14.02.25, 07:55 • 33806 просмотров