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Погода в Украине: где ожидать снег с дождем и какие температурные сюрпризы ждут

Киев  •  УНН

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14 февраля в Украине ожидается облачная погода с температурой от 0 до +8°C. На западе и в центре возможны осадки в виде снега с дождем, юг останется теплее без осадков.

14 февраля в Украине ожидается облачная погода с колебаниями температуры от 0 до +8°C в зависимости от региона. В большинстве областей будет без осадков, хотя на западе и в центре страны возможны снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве облачность и небольшой мокрый снег будут сопровождать температуру в пределах 0°C...+2°C. Львов также встретит день с облаками, ожидаются периодические дожди со снегом, а температура будет держаться на уровне +1°C...+3°C. В Днепре, Харькове, Донецке и Луганске осадков не предвидится, но атмосфера останется облачной с температурами от +2°C до +4°C.

Одесса и южные города, в частности Симферополь, сохранят более мягкую погоду без осадков и температура в пределах +6°C...+8°C. 

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Средняя температура по всей Украине будет колебаться в пределах +2°C...+4°C. Такая погода будет способствовать поддержанию зимнего настроения в некоторых регионах, однако в южных и восточных областях погода будет оставаться более мягкой.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины на 14 февраля будет облачно с небольшими осадками, что может сделать день более прохладным и зимним, однако без существенных перепадов температуры.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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