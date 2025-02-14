Погода в Україні: де очікувати сніг з дощем та які температурні сюрпризи чекають

14 лютого в Україні очікується хмарна погода з коливаннями температури від 0 до +8°C залежно від регіону. У більшості областей буде без опадів, хоча на заході та в центрі країни можливі сніг з дощем. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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У Києві хмарність та невеликий мокрий сніг супроводжуватимуть температуру в межах 0°C...+2°C. Львів також зустріне день з хмарами, очікуються періодичні дощі зі снігом, а температура буде триматися на рівні +1°C...+3°C. У Дніпрі, Харкові, Донецьку та Луганську опадів не передбачається, але атмосфера залишиться хмарною з температурами від +2°C до +4°C.

Одеса та південні міста, зокрема Сімферополь, збережуть більш м'яку погоду без опадів та температура в межах +6°C...+8°C.

Середня температура по всій Україні буде коливатися в межах +2°C…+4°C. Така погода сприятиме підтриманню зимового настрою в деяких регіонах, проте у південних та східних областях погода залишатиметься більш м'якою.

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, в більшості областей України на 14 лютого буде хмарно з невеликими опадами, що може зробити день більш прохолодним і зимовим, проте без суттєвих перепадів температури.