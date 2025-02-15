Погода в Україні різко зміниться: що чекає на всі регіони 15 лютого

15 лютого в Україні очікується суттєве погіршення погоди. Снігопади охоплять майже всі регіони, місцями вони будуть помірними, а в південних областях можливі опади у вигляді снігу з дощем. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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На заході та в центрі країни морози посиляться до -6°…-4°C, у Києві та Львові прогнозується хмарна погода з періодичними опадами. У Дніпрі, Харкові, Донецьку та Луганську температура коливатиметься в межах -2°…0°C, також прогнозується сніг.

Південні регіони, включно з Одесою, Мелітополем та Сімферополем, опиняться в зоні змішаних опадів – дощу зі снігом. Температура тут буде вищою, до +6°C.

Загалом по всій країні очікується похолодання, сильна хмарність і значні опади, що ускладнить ситуацію на дорогах. Водіям та пішоходам варто бути обережними через ожеледицю та погану видимість.

Погода в Україні: де очікувати сніг з дощем та які температурні сюрпризи чекають