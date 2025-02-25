Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке

ukenru
Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта
06:30 • 16321 просмотра

Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
05:50 • 40787 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 116233 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 107397 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
24 февраля, 17:50 • 107340 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 106534 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 103493 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 97134 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 101059 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 105425 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Серия взрывов прогремела в Харькове: что происходит в городе

Серия взрывов прогремела в Харькове: что происходит в городе

24 февраля, 21:06 • 60840 просмотра
Испания предоставит Украине миллиард евро: на что пойдут средства и что еще пообещали

Испания предоставит Украине миллиард евро: на что пойдут средства и что еще пообещали

24 февраля, 22:49 • 50452 просмотра
Зафиксировано движение дронов над Украиной: какие области под угрозой атаки

Зафиксировано движение дронов над Украиной: какие области под угрозой атаки

24 февраля, 23:16 • 39874 просмотра
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

03:20 • 31731 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

03:29 • 33336 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 3143 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 158573 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 238596 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 242720 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 217733 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 120218 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 136489 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 116960 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 167814 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 147111 просмотра
Актуальное
Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке

Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке

Киев  •  УНН

 • 7218 просмотра

Read in English

В Украине ожидается спокойная зимняя погода с небольшой облачностью и минимальными осадками. Температура будет колебаться от +8°C во Львове до -8°C в восточных регионах, на большинстве территории без осадков.

В Украине 25 февраля будет царить спокойная зимняя погода. В большинстве регионов ожидается небольшая облачность без осадков, однако на востоке страны местами возможен слабый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве днем температура поднимется до +3°C, во Львове еще теплее - до +8°C. На юге, в частности в Одессе и Симферополе, тоже относительно мягкая погода - от +2 до +4°C. 

В центральных и восточных регионах будет прохладнее. В Днепре столбики термометров покажут -4..-2°C, в Харькове - до -5°C, а в Донецке и Луганске ожидается до -8°C. Кое-где возможен небольшой снег. 

Image

Средняя дневная температура по стране составит около -3..-1°C. Осадков немного, поэтому день обещает быть благоприятным для прогулок и путешествий.

Прогноз погоды на 21 февраля: где в Украине ожидается снег и мороз до -6°C21.02.25, 07:48 • 33330 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКиевКиевская область
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
donetskДонецк
lvovЛьвов
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы