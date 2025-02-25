Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке
Киев • УНН
В Украине ожидается спокойная зимняя погода с небольшой облачностью и минимальными осадками. Температура будет колебаться от +8°C во Львове до -8°C в восточных регионах, на большинстве территории без осадков.
В Украине 25 февраля будет царить спокойная зимняя погода. В большинстве регионов ожидается небольшая облачность без осадков, однако на востоке страны местами возможен слабый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В Киеве днем температура поднимется до +3°C, во Львове еще теплее - до +8°C. На юге, в частности в Одессе и Симферополе, тоже относительно мягкая погода - от +2 до +4°C.
В центральных и восточных регионах будет прохладнее. В Днепре столбики термометров покажут -4..-2°C, в Харькове - до -5°C, а в Донецке и Луганске ожидается до -8°C. Кое-где возможен небольшой снег.
Средняя дневная температура по стране составит около -3..-1°C. Осадков немного, поэтому день обещает быть благоприятным для прогулок и путешествий.
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