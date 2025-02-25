Погода в Україні 25 лютого: від +8°C на заході до -8°C на сході

В Україні 25 лютого пануватиме спокійна зимова погода. У більшості регіонів очікується невелика хмарність без опадів, проте на сході країни місцями можливий слабкий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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У Києві вдень температура підніметься до +3°C, у Львові ще тепліше – до +8°C. На півдні, зокрема в Одесі та Сімферополі, теж відносно м’яка погода – від +2 до +4°C.

У центральних і східних регіонах буде прохолодніше. У Дніпрі стовпчики термометрів покажуть -4..-2°C, у Харкові – до -5°C, а в Донецьку та Луганську очікується до -8°C. Подекуди можливий невеликий сніг.

Середня денна температура по країні становитиме близько -3..-1°C. Опадів небагато, тож день обіцяє бути сприятливим для прогулянок та подорожей.

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