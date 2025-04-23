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Подсветка Колизея в Риме выключена в знак траура по Папе Франциску

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Министерство культуры Италии выключит освещение Колизея вечером 22 апреля, почтив память покойного Папы Франциска. Также мэр Парижа выключил подсветку Эйфелевой башни.

Подсветка Колизея в Риме выключена в знак траура по Папе Франциску

Министерство культуры Италии объявило, что вечером 22 апреля будет выключено освещение Колизея в честь покойного Папы Римского Франциска. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Детали

Как пишет издание, в сообщении итальянского Минкульта говорится о том, что "в знак траура в связи со смертью Его Святейшества Папы Франциска Колизей будет символически выключен завтра вечером, 22 апреля, начиная с 20:00".

Отмечается, что таким образом Министерство "намерено отдать дань уважения фигуре понтифика и его неутомимой преданности миру, диалогу и человеческому достоинству".

Напомним 

В понедельник, 21 апреля мэр Парижа Анн Идальго сообщил, что подсветка Эйфелевой башни будет выключена в знак почтения памяти Папы Римского Франциска. 

Контекст 

В понедельник, 21 апреля Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Считается, что причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт, но это не официальная информация, сообщает Corriere della Sera.

Похоронные мероприятия по смерти Папы Франциска продлятся девять дней. Конклав для избрания следующего понтифика состоится в течение месяца.

В духовном завещании Папа Франциск указал, что хочет быть похороненным в Папской базилике Пресвятой Девы Марии в Риме. Он также попросил простую гробницу с надписью "Franciscus".  

В Риме усиливают меры безопасности в связи с похоронами Папы Франциска. На время прощания с понтификом будет введен запрет на полеты летательных аппаратов над городом.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально подтвердил, что вместе с Меланией посетит похороны Папы Франциска в Риме. 

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Рим, чтобы почтить католического лидера. Похороны состоятся между пятницей и воскресеньем на этой неделе.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане22.04.25, 19:32 • 27795 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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