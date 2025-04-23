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Підсвічування Колізею в Римі вимкнено на знак жалоби за Папою Франциском

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Міністерство культури Італії вимкне освітлення Колізею ввечері 22 квітня, вшановуючи пам'ять покійного Папи Франциска. Також мер Парижу вимкнув підсвітку Ейфелевої вежі.

Підсвічування Колізею в Римі вимкнено на знак жалоби за Папою Франциском

Міністерство культури Італії оголосило, що ввечері 22 квітня буде вимкнено висвітлення Колізею на честь покійного Папи Римського Франциска. Про це інформує УНН із посиланням на видання Corriere della Sera.

Деталі

Як пише видання, у повідомленні італійського Мінкульту йдеться про те, що "на знак жалоби у зв'язку зі смертю Його Святості Папи Франциска Колізея буде символічно вимкнено завтра ввечері, 22 квітня, починаючи з 20:00".

Зазначається, що таким чином Міністерство "має намір віддати шану фігурі понтифіка та його невтомній відданості світові, діалогу та людській гідності".

Нагадаємо 

У понеділок, 21 квітня мер Парижу Анн Ідальго повідомив, що підсвічування Ейфелевої вежі буде вимкнено на знак вшанування пам’яті Папи Римського Франциска. 

Контекст 

У понеділок, 21 квітня Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Вважається, що причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт, але це не офіційна інформація, повідомляє Corriere della Sera.

Поховальні заходи по смерті Папи Франциска триватимуть дев'ять днів. Конклав для обрання наступного понтифіка відбудеться протягом місяця.

У духовному заповіті Папа Франциск вказав, що хоче бути похованим у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії в Римі. Він також попросив просту гробницю з написом "Franciscus".  

У Римі посилюють заходи безпеки у зв'язку з похороном Папи Франциска. На час прощання з понтифіком буде введено заборону на польоти літальних апаратів над містом.

Президент Сполучених Щтатів Америки Дональд Трамп офіційно підтвердив, що разом з Меланією відвідає похорон Папи Франциска в Римі. 

Президент України Володимир Зеленський приїде до Риму, щоб вшанувати католицького лідера. Похорон відбудеться між п’ятницею та неділею цього тижня.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані22.04.25, 19:32 • 28517 переглядiв

Віта Зеленецька

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