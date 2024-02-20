Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели в СИЗО из-за удовлетворительного состояния здоровья
Киев • УНН
Народного депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранаты на заседании сельского совета в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, перевели из больницы в следственный изолятор.
Состояние здоровья депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранаты на заседании сельского совета в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, позволяет содержать его в следственном изоляторе.
Об этом сообщает управление СБУ в Закарпатской области, передает УНН.
Детали
Депутат, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье, переведен в Закарпатское учреждение исполнения наказаний №9. До этого подрывник находился в спецпалате одного из медицинских учреждений Ужгорода под наблюдением медиков и правоохранителей
Правоохранители отмечают, что состояние здоровья Батрина позволяет содержать его под стражей.
Дополнение
На Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Позже один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений. 15 января стало известно, что количество погибших от подрыва гранат на сессии возросло до двух.
СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета. СБУ сообщила о подозрении в совершении ттеракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области Батрину.
Суд в Закарпатской области избрал Батрину меру пресечения в виде содержания под стражей. В январе 2024 года прокуратура переквалифицировала дело о подрыве гранаты в сельсовете. В дальнейшем его будут расследовать, как террористический акт, приведший к гибели людей.
Уже проведена и есть результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении депутата Сергея Батрина, который является подозреваемым в подрыве гранат в Закарпатской области во время заседания одного из местных советов.
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели в СИЗО из-за удовлетворительного состояния здоровья
Народного депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранаты на заседании сельского совета в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, перевели из больницы в следственный изолятор.
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