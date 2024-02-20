Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: депутата Батрина перевели до СІЗО через задовільний стан здоров’я
Київ • УНН
Народного депутата Сергія Батрина, підозрюваного у підриві гранати на засіданні сільської ради в Закарпатській області, в результаті якого 26 людей отримали поранення і двоє загинули, перевели з лікарні до слідчого ізолятора.
Стан здоров’я депутата Сергія Батрина, підозрюваного у підриві гранати на засіданні сільської ради в Закарпатській області, в результаті якого 26 людей отримали поранення і двоє загинули, дозволяє утримувати його в слідчому ізоляторі.
Про це повідомляє управління СБУ в Закарпатській області, передає УНН.
Деталі
Депутата, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, переведено до Закарпатської установи виконання покарань №9. До цього підривник знаходився у спецпалаті одного з медичних закладів Ужгорода під наглядом медиків і правоохоронців
Правоохоронці наголошують, що стан здоров’я Батрина дозволяє утримувати його під вартою.
Доповнення
На Закарпатті 15 грудня депутат Сергій Батрин від партії "Слуга народу" підірвав гранати під час сесії сільської ради, поранивши 26 людей. Пізніше один із постраждалих помер у лікарні від отриманих поранень. 15 січня стало відомо, що кількість загиблих від підриву гранат на сесії зросла до двох.
СБУ розпочала розслідування через підрив бойових гранат депутатом у приміщенні сільської ради. СБУ повідомила про підозру у вчиненні теракту депутату Керецьківської сільської ради у Закарпатській області Батрину.
Суд у Закарпатській області обрав Батрину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У січні 2024 року прокуратура перекваліфікувала справу про підрив гранати у сільраді. Надалі її розслідуватимуть, як терористичний акт, що призвів до загибелі людей.
Уже проведена та є результати судово-психіатричної експертизи щодо депутата Сергія Батрина, який є підозрюваним у підриві гранат у Закарпатській області під час засідання однієї з місцевих рад.