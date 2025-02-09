Почти полсотни солдат, самолет, более 200 единиц техники: Генштаб ВСУ обнародовал новые потери врага

ukenru
Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
05:21 • 23861 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 103849 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 111685 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 116473 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 111234 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 122836 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 126452 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 127871 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127702 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 117886 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС и вернуть всех заложников из Газы

Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС и вернуть всех заложников из Газы

8 февраля, 20:46 • 30844 просмотра
За сутки на фронте произошло 125 боев, почти половина на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

За сутки на фронте произошло 125 боев, почти половина на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

8 февраля, 21:05 • 21013 просмотра
Украинские военные показали, что осталось от сбитого российского Су-25

Украинские военные показали, что осталось от сбитого российского Су-25

8 февраля, 22:00 • 34224 просмотра
Старушку мать погибшего военного жестоко избили в Одессе: подробности

Старушку мать погибшего военного жестоко избили в Одессе: подробности

8 февраля, 22:39 • 27977 просмотра
Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

8 февраля, 23:24 • 44859 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 140600 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 146279 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 157595 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 218390 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 229924 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

8 февраля, 15:57 • 111686 просмотра
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

8 февраля, 14:59 • 116474 просмотра
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 111586 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 116077 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 137813 просмотра
Актуальное
Почти полсотни солдат, самолет, более 200 единиц техники: Генштаб ВСУ обнародовал новые потери врага

Почти полсотни солдат, самолет, более 200 единиц техники: Генштаб ВСУ обнародовал новые потери врага

Киев  •  УНН

 • 3825 просмотра

Read in English

За минувшие сутки российские захватчики потеряли 1460 военных и значительное количество техники, включая самолет. Общие потери рф с начала войны достигли 849320 человек.

За прошедшие сутки на фронте российские захватчики потеряли 1460 человек убитыми и ранеными. Также Силы обороны уничтожили 1 самолет, 11 танков, 20 боевых бронированных машин и другую технику врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника на фронте с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава - 849320 (+1460) человек ликвидировано
    • танков - 9992 (+11)
      • боевых бронированных машин - 20797 (+20)
        • артиллерийских систем - 22844 (+24)
          • РСЗВ - 1273 (0)
            • средства ППО - 1056 (0)
              • самолетов - 370 (+1)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24486 (+83)
                    • крылатые ракеты - 3054 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 36529 (+127)
                            • специальная техника - 3739 (+1)

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются.

                              Напомним

                              Украинские воины уничтожили российский Су-25. Все, что осталось от вражеского самолета - это лишь обугленное железо. 

                              Сырский встретился с главой Военного комитета НАТО. Говорили о потребностях ВСУ и переходе на корпусную систему08.02.25, 18:11 • 37518 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              natoNATO
                              vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
                              severnaya-koreyaСеверная Корея
                              oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
                              ukrainaУкраина

                              Обратиться по вопросам размещения рекламы