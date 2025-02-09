Почти полсотни солдат, самолет, более 200 единиц техники: Генштаб ВСУ обнародовал новые потери врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российские захватчики потеряли 1460 военных и значительное количество техники, включая самолет. Общие потери рф с начала войны достигли 849320 человек.
За прошедшие сутки на фронте российские захватчики потеряли 1460 человек убитыми и ранеными. Также Силы обороны уничтожили 1 самолет, 11 танков, 20 боевых бронированных машин и другую технику врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника на фронте с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - 849320 (+1460) человек ликвидировано
- танков - 9992 (+11)
- боевых бронированных машин - 20797 (+20)
- артиллерийских систем - 22844 (+24)
- РСЗВ - 1273 (0)
- средства ППО - 1056 (0)
- самолетов - 370 (+1)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24486 (+83)
- крылатые ракеты - 3054 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 36529 (+127)
- специальная техника - 3739 (+1)
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
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