Майже півтори тисячі солдатів, літак, понад 200 одиниць техніки: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові втрати ворога

Протягом минулої доби на фронті російські загарбники втратили 1460 осіб вбитими та пораненими. Також Сили оборони знищили 1 літак, 11 танків, 20 бойових броньованих машин та іншу техніку ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника на фронті з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 849320 (+1460) осіб ліквідовано

танків ‒ 9992 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 20797 (+20)

артилерійських систем ‒ 22844 (+24)

РСЗВ ‒ 1273 (0)

засоби ППО ‒ 1056 (0)

літаків ‒ 370 (+1)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24486 (+83)

крилаті ракети ‒ 3054 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 36529 (+127)

спеціальна техніка ‒ 3739 (+1)

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

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