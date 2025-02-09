Майже півтори тисячі солдатів, літак, понад 200 одиниць техніки: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу російські загарбники втратили 1460 військових та значну кількість техніки, включаючи літак. Загальні втрати рф з початку війни сягнули 849320 осіб.
Протягом минулої доби на фронті російські загарбники втратили 1460 осіб вбитими та пораненими. Також Сили оборони знищили 1 літак, 11 танків, 20 бойових броньованих машин та іншу техніку ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника на фронті з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 849320 (+1460) осіб ліквідовано
- танків ‒ 9992 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 20797 (+20)
- артилерійських систем ‒ 22844 (+24)
- РСЗВ ‒ 1273 (0)
- засоби ППО ‒ 1056 (0)
- літаків ‒ 370 (+1)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24486 (+83)
- крилаті ракети ‒ 3054 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 36529 (+127)
- спеціальна техніка ‒ 3739 (+1)
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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