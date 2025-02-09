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Майже півтори тисячі солдатів, літак, понад 200 одиниць техніки: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові втрати ворога

Київ • УНН

 • 64206 перегляди

За минулу добу російські загарбники втратили 1460 військових та значну кількість техніки, включаючи літак. Загальні втрати рф з початку війни сягнули 849320 осіб.

Протягом минулої доби на фронті російські загарбники втратили 1460 осіб вбитими та пораненими. Також Сили оборони знищили 1 літак, 11 танків, 20 бойових броньованих машин та іншу техніку ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника на фронті з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ 849320 (+1460) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 9992 (+11)
      • бойових броньованих машин ‒ 20797 (+20)
        • артилерійських систем ‒ 22844 (+24)
          • РСЗВ ‒ 1273 (0)
            • засоби ППО ‒ 1056 (0)
              • літаків ‒ 370 (+1)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24486 (+83)
                    • крилаті ракети ‒ 3054 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 36529 (+127)
                            • спеціальна техніка ‒ 3739 (+1)

                              У Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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