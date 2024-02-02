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По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены

По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 06:49  •  15717 просмотра

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За минувшие сутки российские войска 153 раза обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области, два человека получили ранения.

Запорожская область за минувшие сутки подверглась 153 ударам российских войск, в том числе 49 дроновым атакам, ранения получили два человека, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 153 удара по 25 населенным пунктам Запорожского края. (...) Вследствие вражеских артобстрелов ранения получил 40-летний житель Малой Токмачки и 33-летний житель Преображенки

- сообщил Малашко в Telegram.

По его словам, оккупанты совершили 49 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Чаривному, Малиновке, Полтавке, Новоандреевке, Левадному, Новоивановке, Новодаровке, Новоданиловке, Щербакам, Гуляйпольскому, Малым Щербакам, Пятихаткам и Степному, а также обстреляли из РСЗО Каменское.

103 артудара, по данным Малашко, пришлись по территории Орехова, Зализничного, Работино, Преображенки, Малиновки, Малой Токмачки, Белогорья, Степного, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В небе над Украиной ночью уничтожено 11 из 24 "шахедов", еще семь дронов не достигли целей - ВС ВСУ02 февраль 2024, 06:20 • 17256 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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По Запорізькій області прийшлося понад 150 ворожих ударів, двоє людей поранено
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