По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска 153 раза обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области, два человека получили ранения.
Запорожская область за минувшие сутки подверглась 153 ударам российских войск, в том числе 49 дроновым атакам, ранения получили два человека, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 153 удара по 25 населенным пунктам Запорожского края. (...) Вследствие вражеских артобстрелов ранения получил 40-летний житель Малой Токмачки и 33-летний житель Преображенки
По его словам, оккупанты совершили 49 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Чаривному, Малиновке, Полтавке, Новоандреевке, Левадному, Новоивановке, Новодаровке, Новоданиловке, Щербакам, Гуляйпольскому, Малым Щербакам, Пятихаткам и Степному, а также обстреляли из РСЗО Каменское.
103 артудара, по данным Малашко, пришлись по территории Орехова, Зализничного, Работино, Преображенки, Малиновки, Малой Токмачки, Белогорья, Степного, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.
Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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