По Запорізькій області прийшлося понад 150 ворожих ударів, двоє людей поранено
Київ • УНН
За минулу добу російські війська 153 рази обстріляли 25 населених пунктів у Запорізькій області, двоє людей отримали поранення.
Запорізька область за минулу добу зазнала 153 удари російських військ, зокрема 49 дронових атак, поранення отримали дві людини, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Минулої доби військовослужбовці рф завдали 153 удари по 25 населених пунктах Запорізького краю. (...) Внаслідок ворожих артобстрілів поранення отримав 40-річний житель Малої Токмачки та 33-річний житель Преображенки
З його слів, окупанти здійснили 49 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Чарівному, Малинівці, Полтавці, Новоандріївці, Левадному, Новоіванівці, Новодарівці, Новоданилівці, Щербакам, Гуляйпільському, Малим Щербакам, П'ятихатках та Степовому, а також обстріляли з РСЗВ Кам'янське.
103 артудари, за даними Малашка, прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Роботиного, Преображенки, Малинівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Степового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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