Пытался взорвать авто с украинскими военными в Николаеве: задержан 20-летний агент фсб

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Николаеве. По результатам упреждающих действий в городе задержан российский агент, который по заказу фсб готовил подрыв автомобиля с воинами Сил обороны. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, фигурант должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный транспорт украинских военных, воюющих на южном фронте - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали фигуранта в арендованной квартире, когда он снаряжал бомбу дистанционного действия.

По материалам дела, заказ рашистов выполнял 20-летний разнорабочий из Киева, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

После вербовки киевлянин в режиме видеосвязи прошел инструктаж от куратора из РФ по изготовлению СВУ из подручных средств.

Затем агента "откомандировали" в Николаев, где он за деньги российской спецслужбы арендовал квартиру. Там он начал снаряжать самодельную бомбу, которую усилил металлическими гайками и оборудовал мобильным телефоном для дистанционной активации.

Замаскированную под огнетушитель взрывчатку фигурант должен был спрятать под припаркованный автомобиль воинов ВСУ и удаленно подорвать ее с приближением военных к "локации".

Во время обысков во временном жилище задержанного изъяли комплектующие к СВУ и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

