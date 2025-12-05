Пытался взорвать авто с украинскими военными в Николаеве: задержан 20-летний агент фсб

$42.180.02
49.230.00
ukenru
Эксклюзив
07:29 • 2498 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 16506 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 28189 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 25197 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 42611 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 30003 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 45642 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23679 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22835 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22998 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.7м/с
85%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПДPhoto4 декабря, 23:00 • 11112 просмотра
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 6846 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель02:35 • 11918 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей03:32 • 16342 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 12320 просмотра
публикации
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 5624 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 42598 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 35412 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 45630 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 52367 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Брюссель
Польша
Реклама
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 1884 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 16444 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 30297 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 31111 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 75709 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The New York Times
Золото

Пытался взорвать авто с украинскими военными в Николаеве: задержан 20-летний агент фсб

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Николаеве, задержав 20-летнего агента фсб. Он готовил подрыв авто с украинскими военными, заложив самодельное взрывное устройство.

Пытался взорвать авто с украинскими военными в Николаеве: задержан 20-летний агент фсб

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Николаеве. По результатам упреждающих действий в городе задержан российский агент, который по заказу фсб готовил подрыв автомобиля с воинами Сил обороны. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, фигурант должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный транспорт украинских военных, воюющих на южном фронте

- говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали фигуранта в арендованной квартире, когда он снаряжал бомбу дистанционного действия.

По материалам дела, заказ рашистов выполнял 20-летний разнорабочий из Киева, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

После вербовки киевлянин в режиме видеосвязи прошел инструктаж от куратора из РФ по изготовлению СВУ из подручных средств.

Затем агента "откомандировали" в Николаев, где он за деньги российской спецслужбы арендовал квартиру. Там он начал снаряжать самодельную бомбу, которую усилил металлическими гайками и оборудовал мобильным телефоном для дистанционной активации.

Во Львове военнослужащий ТЦК погиб после ножевого ранения, нападавший задержан - прокуратура04.12.25, 12:15 • 3982 просмотра

Замаскированную под огнетушитель взрывчатку фигурант должен был спрятать под припаркованный автомобиль воинов ВСУ и удаленно подорвать ее с приближением военных к "локации".

Во время обысков во временном жилище задержанного изъяли комплектующие к СВУ и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Под прикрытием работы и доставки: задержаны агенты фсб, которые помогали рашистам атаковать оборонительные рубежи Изюма04.12.25, 10:21 • 3308 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Обыск
Социальная сеть
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Николаев
Киев