Пытался взорвать авто с украинскими военными в Николаеве: задержан 20-летний агент фсб
Киев • УНН
Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Николаеве, задержав 20-летнего агента фсб. Он готовил подрыв авто с украинскими военными, заложив самодельное взрывное устройство.
Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Николаеве. По результатам упреждающих действий в городе задержан российский агент, который по заказу фсб готовил подрыв автомобиля с воинами Сил обороны. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Как установило расследование, фигурант должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный транспорт украинских военных, воюющих на южном фронте
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали фигуранта в арендованной квартире, когда он снаряжал бомбу дистанционного действия.
По материалам дела, заказ рашистов выполнял 20-летний разнорабочий из Киева, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
После вербовки киевлянин в режиме видеосвязи прошел инструктаж от куратора из РФ по изготовлению СВУ из подручных средств.
Затем агента "откомандировали" в Николаев, где он за деньги российской спецслужбы арендовал квартиру. Там он начал снаряжать самодельную бомбу, которую усилил металлическими гайками и оборудовал мобильным телефоном для дистанционной активации.
Замаскированную под огнетушитель взрывчатку фигурант должен был спрятать под припаркованный автомобиль воинов ВСУ и удаленно подорвать ее с приближением военных к "локации".
Во время обысков во временном жилище задержанного изъяли комплектующие к СВУ и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
