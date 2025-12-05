Намагався підірвати авто з українськими воїнами у Миколаєві: затримано 20-річного агент фсб

$42.180.02
49.230.00
ukenru
Ексклюзив
07:29 • 2480 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 16479 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 28165 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 25176 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 42575 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 29990 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 45614 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23673 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22832 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22995 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.7м/с
85%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 11112 перегляди
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 6846 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 11918 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 16342 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 12320 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 5612 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 42577 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 35404 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 45616 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 52353 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Брюссель
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 1878 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 16439 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 30291 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 31107 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 75705 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The New York Times
Золото

Намагався підірвати авто з українськими воїнами у Миколаєві: затримано 20-річного агент фсб

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Контррозвідка СБУ запобігла теракту в Миколаєві, затримавши 20-річного агента фсб. Він готував підрив авто з українськими військовими, заклавши саморобний вибуховий пристрій.

Намагався підірвати авто з українськими воїнами у Миколаєві: затримано 20-річного агент фсб

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Миколаєві. За результатами дій на випередження у місті затримано російського агента, який на замовлення фсб готував підрив авто з воїнами Сил оборони. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Як встановило розслідування, фігурант мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службовий транспорт українських військових, які воюють на південному фронті

- йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі плани і затримали фігуранта в орендованій квартирі, коли він споряджав бомбу дистанційної дії.

За матеріалами справи, замовлення рашистів виконував 20-річний різноробочий з Києва, який потрапив до уваги фсб, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після вербування киянин у режимі відеозв’язку пройшов інструктаж від куратора з рф щодо виготовлення СВП із підручних засобів.

Потім агента "відрядили" до Миколаєва, де він за гроші російської спецслужби орендував квартиру. Там він розпочав споряджати саморобну бомбу, яку підсилив металевими гайками та обладнав мобільним телефоном для дистанційної активації.

У Львові військовослужбовець ТЦК загинув після ножового поранення, нападника затримали - прокуратура04.12.25, 12:15 • 3982 перегляди

Замасковану під вогнегасник вибухівку фігурант мав заховати під запарковане авто воїнів ЗСУ і віддалено підірвати її з наближенням військових до "локації".

Під час обшуків у тимчасовому помешканні затриманого вилучили комплектуючі до СВП і смартфон із доказами роботи на фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під прикриттям роботи та доставки: затримано агентів фсб, які допомагали рашистам атакувати оборонні рубежі Ізюму 04.12.25, 10:21 • 3308 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Обшук
Соціальна мережа
Війна в Україні
Служба безпеки України
Збройні сили України
Миколаїв
Київ