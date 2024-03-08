Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал прекратить дебаты о возможном развертывании сухопутных войск западных стран в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Frankfurter allgemeine zeitung.

Никто на самом деле не хочет, чтобы наземные войска были направлены в Украину. Об этом сейчас ведется дискуссия, но мы должны остановить ее на этом этапе - сказал Писториус во время визита в Хельсинки.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен высказался так же критично, сказав, что сейчас никто не поддерживает идею с отправкой военных.

Но все поддерживают увеличение поддержки в виде оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны сейчас сосредоточиться - сказал он.

Напомним

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы россии в войне.

"Европа имеет 8 лет, чтобы наверстать упущенное в области обороны" - Писториус