ukenru
Рубрики
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 13:53  •  11813 просмотра

Read in English

Министр обороны Германии призвал прекратить дебаты о развертывании западных сухопутных войск в Украине, поскольку по его мнению "этого никто не хочет".

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал прекратить дебаты о возможном развертывании сухопутных войск западных стран в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Frankfurter allgemeine zeitung.

Никто на самом деле не хочет, чтобы наземные войска были направлены в Украину. Об этом сейчас ведется дискуссия, но мы должны остановить ее на этом этапе

- сказал Писториус во время визита в Хельсинки.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен высказался так же критично, сказав, что сейчас никто не поддерживает идею с отправкой военных.

Но все поддерживают увеличение поддержки в виде оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны сейчас сосредоточиться

- сказал он.

Напомним

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы россии в войне.

"Европа имеет 8 лет, чтобы наверстать упущенное в области обороны" - Писториус17 декабря 2023, 07:10 • 100325 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
khelsinkiХельсинки
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
borys-pistoriusБорис Писториус
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  57210 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  59890 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  68027 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  100192 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  64256 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  107003 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  109008 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108075 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109185 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130535 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

  •  11813 просмотра
Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет

Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет

  •  11099 просмотра
В Индии разоблачили сеть, которая заманивала мужчин в рф на войну против Украины

В Индии разоблачили сеть, которая заманивала мужчин в рф на войну против Украины

  •  11831 просмотра
На ВОТ Донетчины "кадыровцы" грабят шахту - "АТЕШ"

На ВОТ Донетчины "кадыровцы" грабят шахту - "АТЕШ"

  •  13858 просмотра
Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя

Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя

  •  14446 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

  •  12351 просмотра
Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

  •  11184 просмотра
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

  •  12001 просмотра
На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

  •  13029 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

  •  12808 просмотра

Популярные

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  102325 просмотра
"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

  •  35293 просмотра
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

  •  57784 просмотра
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

  •  28971 просмотра
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

  •  66088 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

  •  14041 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  102325 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  100192 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  143580 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  149023 просмотра

Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

Министр обороны Германии призвал прекратить дебаты о развертывании западных сухопутных войск в Украине, поскольку по его мнению "этого никто не хочет".

Война •   •  11813 просмотра
Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет

Украинские киберактивисты получили документацию о российских ракетах, включая полный анализ ракеты Х-32 и ее модификаций, что позволило сорвать российские планы уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и спасти жизни украинцев.

Война •   •  11099 просмотра
Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет

В Индии разоблачили сеть, которая заманивала мужчин в рф на войну против Украины

Индия разоблачила сеть торговли людьми, которая заманивала молодых мужчин в россию фальшивыми обещаниями работы и заставляла их воевать на войне в Украине.

Война •   •  11831 просмотра
В Индии разоблачили сеть, которая заманивала мужчин в рф на войну против Украины

На ВОТ Донетчины "кадыровцы" грабят шахту - "АТЕШ"

Кадыровские войска грабят шахту "Бутовка" в Донецкой области, вырезают медь и вывозят ее на продажу, заставляя своих "рабов" работать по 12-14 часов в сутки.

Война •   •  13858 просмотра
На ВОТ Донетчины "кадыровцы" грабят шахту - "АТЕШ"

Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение и надежду, что замена некоторых генералов улучшила ситуацию на поле боя.

Война •   •  14446 просмотра
Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя

Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале с 4,7% в январе, при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6% в годовом измерении, тогда как цены на коммунальные услуги остались неизменными, а цены на транспорт несколько снизились.

Экономика •   •  12351 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Украина ожидает в марте 2024 года получить от Европейской Комиссии переговорные рамки по вступлению в ЕС. Украинское правительство выполнило необходимые рекомендации.

политика •   •  11184 просмотра
Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

По словам президента Зеленского, дальнобойное вооружение может изменить ход войны, позволив Украине противостоять российской дальнобойной артиллерии и заставить их отступить с оккупированных территорий.

Война •   •  12001 просмотра
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

российские войска намеренно атаковали спасателей ударом беспилотника в Харьковской области, повредив пожарную машину.

Война •   •  13029 просмотра
На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Президент Украины Зеленский прибыл на встречу с президентом Турции Эрдоганом, чтобы обсудить расширение Черноморской зерновой инициативы.

политика •   •  12808 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию - СМИ