Пісторіус закликав припинити дискусії про відправку західних військ в Україну
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини закликав припинити дебати про розгортання західних сухопутних військ в Україні, оскільки на його думку "цього ніхто не хоче".
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав припинити дебати про можливе розгортання сухопутних військ західних країн в Україні. Про це УНН пише з посиланням на Frankfurter allgemeine zeitung.
Ніхто насправді не хоче, щоб наземні війська були направлені в Україну. Про це зараз ведеться дискусія, але ми повинні зупинити її на цьому етапі
Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен висловився так само критично, сказавши, що зараз ніхто не підтримує ідею з відправкою військових.
Але всі підтримують збільшення підтримки у вигляді зброї, боєприпасів і грошей, і саме на цьому ми повинні зараз зосередитися
Нагадаємо
Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, хоча наразі немає планів відправки західних військ в Україну, це не можна виключати, щоб не допустити перемоги росії у війні.
"Європа має 8 років, щоб надолужити втрачене в галузі оборони" – Пісторіус17.12.23, 09:10 • 100565 переглядiв