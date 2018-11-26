Под Радой собрались представители Нацкорпуса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Под зданием Верховной Рады забрались около 200 представителей "Национального корпуса", передает корреспондент УНН.
В частности, по словам одного из активистов, они собрались чтобы поддержать заявление Верховной Рады и не собираются покидать площадь под ВРУ пока не будет принято соответствующее решение (о введении военного положения - ред.)
Пока активисты развернули большой плакат с надписью: "Не отступать, не сдаваться".
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Добавим, что также у парламента находится большое количество кость представителей Нацполиции.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захват в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца .
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.