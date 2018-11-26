Під Радою зібрались представники Нацкорпусу

Зокрема за словами одного з активістів, вони зібрались щоб підтримати заяву Верховної Ради і не збираються залишати площу під ВРУ поки не буде прийнято відповідне рішення (про введення воєнного стану – ред.)

Наразі активісти розгорнули великий плакат з надписом: "Не відступати, не здаватися".



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Додамо, що також біля парламенту знаходиться велика кількість кість представників Нацполіції.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.