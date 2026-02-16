Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее

17 февраля 2026 года произойдет солнечное затмение в знаке Водолея.

Водолей — это всегда о будущем, реформаторстве и новых технологиях. В этот период происходит принятие нового и разрушение старых систем, которые уже не работают. Может произойти резкий скачок вперед или захватят революционные настроения, протесты, требование свободы, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Водолей всегда объединяет людей по общим принципам: дружба, взаимопонимание, идейное единство. Именно поэтому в ближайшее время в политическом направлении могут активно формироваться новые союзы и форматы сотрудничества — иногда неожиданные, иногда очень смелые.

Главный вектор затмения: туда, где рождается будущее

Если говорить о глобальном влиянии, основная сила затмения будет направлена туда, где происходит активное развитие новых технологий. Именно эти страны и направления станут центрами роста, конкуренции и политического напряжения.

Напряжение перехода: квадрат к Урану в Тельце

В картине этого затмения чувствуется непростой переход: из старого мира — в новый, не мягко, а через испытания, стресс и нестандартные повороты.

Это касается и политики: переговоры, изменения, формирование объединений могут пойти по пути, который "не похож на то, что было раньше". Возможны громкие заявления, резкие решения, переломные события.

В ближайшие два года человечество может двигаться более непредсказуемо, чем мы привыкли.

Азия и Китай: символическое совпадение и большая роль на полгода

Есть важная деталь: период затмений совпадает с началом нового китайского года, и вся Азия входит в этот цикл в праздничном, но в то же время "переломном" настроении. Для них такие совпадения — это знак больших перемен.

Особенно это коснется Китая. Он уже формирует новые позиции, и в течение ближайших полугода может играть очень сильную роль в мировой политике.

Кармический акцент: Раху с Венерой в Рыбах — деньги и милосердие

Отдельная тема — финансовые потоки и новые возможности. Кармический вектор затмения усиливает финансовую сферу: могут меняться возможности заработка, перераспределяться ресурсы, появляться новые богатые фигуры, миллионеры, новые центры влияния.

И в то же время очень сильным фактором становятся милосердие, благотворительность, забота, гуманитарные темы. Важно: деньги и помощь здесь могут идти рядом — как инструмент реальной силы в политике и международных решениях.

Сатурн и Нептун в первом градусе Овна: новая идеология и новая духовность

Еще один ключевой показатель — Сатурн в точном соединении с Нептуном в первом градусе Овна.

Первый градус Овна — это начало новой жизни, старт с нуля, точка отсчета всего зодиака. Это знак нового этапа развития человечества.

Сатурн — система, правила, структура.

Нептун — духовность, мечты, идеологии, великие идеи.

Овен — конкретика, действие, реализация.

Это сочетание говорит о том, что в последующие годы могут реально воплощаться интересные современные идеи, построенные на новой идеологии и новом восприятии мира.

Также возможны очень сильные изменения в темах духовности и религии: появление новых течений, лидеров, а также усиление влияния религиозных/идеологических факторов на политику.

Даже для астрологов этот показатель особенный и частично "непрочитанный" до конца: из-за нулевой точки Овна сложно предсказать точную форму событий. Но понятно одно — он может рождать новые идеалистические политические союзы, иногда через демонстрацию силы, жесткие заявления, "бряцание оружием".

Природные явления, вода, эпидемические темы и прорывы в медицине

Этот цикл может давать сильный отклик в стихиях — особенно в теме воды: риски наводнений, аварий и проблем с водными ресурсами.

Также в ближайшие полгода могут проявляться эпидемические сюжеты (отдельные вспышки, темы здоровья, вопросы безопасности).

Но есть и позитив: это может подтолкнуть медицину к новым технологиям лечения и современным решениям в сложных вопросах.

Технологический рывок и зоны риска ближайших полугода

В ближайшие шесть месяцев затмение может ускорить развитие в странах таких направлений:

интеллектуальные технологии и инновации;

энергетика и новые энерго-решения;

военная сфера (именно через развитие новых военных технологий).

Зоны риска, на которые стоит обратить внимание в прогнозе:

авиация: повышенная аварийность, сбои, напряжение в теме перелетов;

информационные проблемы: периодические отключения интернета, сбои связи в отдельных странах;

напряжение в энергосистемах: сложности с электричеством, атомной энергетикой, электросетями.

Главный принцип на полгода: кто не обновляется — отстает

Главный принцип ближайших шести месяцев прост и жесток: странам, которые отстают, не развиваются и не интересуются новыми технологиями, будет очень сложно. Их отставание будет усиливаться.

Чтобы удерживать позиции, нужно не только "успевать за временем", а иногда опережать развитие — в технологиях, экономике, и в новых демократических форматах отношений и союзов.

Почему трудно договариваться: логика соперничества

При такой астрологической картине вряд ли стоит ожидать легких и быстрых договоренностей. Более вероятно, что период пойдет как соревнование: кто первый, кто сильнее, кто быстрее, кто технологичнее — даже в военной плоскости.

С одной стороны, это дает мощное развитие. С другой — обостряет напряжение в мире.

Влияние затмения на страны

Влияние солнечного затмения на США

Если рассматривать влияние затмения на Соединенные Штаты, то одним из ключевых факторов становится положение Урана в их гороскопе.

Именно США могут задавать ритм обновления и глобальных перестроек, становясь одной из главных движущих сил перемен.

В ближайший период в стране возможны масштабные изменения как во внешней, так и во внутренней политике. Особое внимание будет уделяться внутренним реформам и экономическим преобразованиям.

Это может касаться налоговой системы, перераспределения денежных потоков, а также активного развития финансовых технологий, включая криптовалюты и новые цифровые инструменты.

Однако такие резкие изменения могут вызвать недовольство части общества. Это создает внутреннее напряжение, протестные настроения и необходимость поиска баланса между реформами и стабильностью.

Влияние солнечного затмения на Украину

В гороскопе Украины на период этого затмения видно достаточно напряженное положение, которое указывает на большое количество изменений в ближайшие полгода, прежде всего в политической сфере.

Во-первых, отношения с международными партнерами будут постоянно меняться. Возможны периоды напряжения, ситуации, когда союзники будут пытаться навязывать свои условия или склонять Украину к определенным решениям.

Тем не менее, несмотря на это давление, страна сможет ощущать значительную поддержку, в том числе со стороны партнеров, с которыми периодами отношения могли ослабнуть. Поддержка будет сохраняться, но она будет сопровождаться требованиями и сложными переговорами.

При этом в ближайшие полгода вряд ли удастся прийти к окончательным и стабильным договоренностям по ключевым вопросам. Период будет переходным и напряженным.

Во-вторых, финансовая поддержка для Украины останется достаточно ощутимой. Несмотря на сложные условия, у страны будут возможности для экономического развития и восстановления бизнеса.

Однако этот процесс будет тесно связан с переходом на новые технологии, современные финансовые инструменты и новые модели заработка. Украина будет вынуждена идти в ногу со временем и искать нестандартные решения.

В-третьих, борьба за территории будет продолжаться, и удерживать их будет непросто. Тем не менее у страны сохраняется потенциал выстоять и пройти этот период, несмотря на сложные обстоятельства.

Отдельной темой станут энергоресурсы и энергетическая инфраструктура. В течение ближайших месяцев возможны новые разрушения и сложные ситуации в этой сфере. Полное восстановление за короткий срок будет затруднено.

Однако параллельно начнет развиваться альтернативное направление — внедрение новых технологий в энергетике. Могут появляться современные решения в области электрификации, отопления и энергосбережения. В перспективе эти наработки могут стать интересными и для других стран.

Влияние солнечного затмения на россию

В россии в период после этого затмения могут происходить серьезные изменения в системе власти. Не исключена реорганизация руководящего состава или заметные перестановки в верхних эшелонах управления.

Также вероятно принятие новых законов, которые будут иметь еще более консервативный характер и усиливать контроль внутри страны.

Отдельное внимание может быть уделено развитию информационных технологий, но прежде всего в направлении внутреннего влияния. Речь идет о технологиях, которые влияют на общественное мнение, психологическое состояние людей и формирование нужных настроений внутри государства. Такие инструменты могут заметно усилиться.

Изоляция страны на международной арене, скорее всего, также будет углубляться. Отношения с другими государствами могут оставаться напряженными и ограниченными.

На фоне этих процессов может усиливаться внутреннее напряжение в обществе. У части людей могут появляться протестные и революционные настроения. Не исключено и появление новых оппозиционных лидеров, которые будут выражать недовольство существующей системой.

Краткий вывод

Солнечное затмение 17 февраля 2026 года в Водолее — это окно в будущее, но не "плавное". Это период, когда старое трескается, а новое рождается иногда через напряжение, риски и резкие повороты.

Побеждает тот, кто: учится быстро, обновляется, строит союзы на общих ценностях, не боится новых технологий и нового мышления.