Перемещения путина отследили с помощью спортивного приложения его охранников - Le Monde
Киев • УНН
Журналисты Le Monde отследили перемещение путина через приложение Strava, которым пользовались его охранники. Приложение зафиксировало их пробежки возле секретных резиденций и мест встреч президента рф.
Журналисты французского издания смогли отследить передвижения шести сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), которые отвечают за безопасность российского диктатора владимира путина, с помощью спортивной программы Strava, которая фиксирует, в частности, место занятия спортом. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.
Детали
Сотрудники ФСО, которые имеют публичные аккаунты в Strava, публиковали информацию о своих пробежках в сентябре 2023 года в Благовещенске, недалеко от которого владимир путин встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Подробности этой встречи держались в секрете. За несколько дней до встречи охранник путина опубликовал данные о своей пробежке в Благовещенске. Встреча прошла недалеко от этого города - на космодроме Восточный.
Также охранники путина с 2019 года регулярно занимались спортом возле дворца в Геленджике, о котором в своем расследовании сообщал фонд алексея навального.
Трамп заявил, что он "очень хорошо ладит с путиным"15 октября 2024, 08:29 • 13527 просмотров
Как пишут журналисты, это может говорить о том, что путин действительно посещал дворец, владение которым он отрицает.
4 августа 2021 года сотрудник ФСО совершил пробежку вокруг секретной дачи путина в карелии, расположенной на берегу Ладожского озера. Пробежка началась и закончилась в ангаре, пишут журналисты.
Издание отмечает, что подобные случаи также обнаружены среди охранников президента Франции Эмманюэля Макрона и президента США Джо Байдена. Всего, по данным расследования Le Monde, приложением пользовались 12 сотрудников службы безопасности Макрона и 26 агентов Секретной службы США, которые охраняют не только Байдена, но и других известных политиков, включая Камалу Харрис и Дональда Трампа.
Илон Маск ведет тайные переговоры с Владимиром Путиным с 2022 года - WSJ25 октября 2024, 06:35 • 15232 просмотра