Перемещения путина отследили с помощью спортивного приложения его охранников - Le Monde

ukenru
Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 100609 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 119604 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 108435 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 121489 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
28 октября 2024, 17:48 • 120937 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 130904 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 131437 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
28 октября 2024, 14:39 • 127205 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 115996 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 155085 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак в США встретился с Салливаном. Говорили о фронте, оружии и военных КНДР

Ермак в США встретился с Салливаном. Говорили о фронте, оружии и военных КНДР

15:26 • 20017 просмотра
Норвегия планирует увеличить ежегодную помощь Украине в 1,5 млрд долларов

Норвегия планирует увеличить ежегодную помощь Украине в 1,5 млрд долларов

15:26 • 55044 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

15:59 • 78412 просмотра
"Датская модель" в отношении украинского ОПК была поддержана другими странами Северной Европы - ОП

"Датская модель" в отношении украинского ОПК была поддержана другими странами Северной Европы - ОП

16:10 • 33003 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 22674 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 119603 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 110245 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 121488 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 118997 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 155084 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

20:19 • 13133 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 22674 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

15:59 • 78412 просмотра
Как увидеть зомби: инструкция

Как увидеть зомби: инструкция

14:03 • 92522 просмотра
В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

13:20 • 96304 просмотра
Актуальное
Перемещения путина отследили с помощью спортивного приложения его охранников - Le Monde

Перемещения путина отследили с помощью спортивного приложения его охранников - Le Monde

Киев  •  УНН

00:15 • 622 просмотра

Read in English

Журналисты Le Monde отследили перемещение путина через приложение Strava, которым пользовались его охранники. Приложение зафиксировало их пробежки возле секретных резиденций и мест встреч президента рф.

Журналисты французского издания смогли отследить передвижения шести сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), которые отвечают за безопасность российского диктатора владимира путина, с помощью спортивной программы Strava, которая фиксирует, в частности, место занятия спортом.  Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

Сотрудники ФСО, которые имеют публичные аккаунты в Strava, публиковали информацию о своих пробежках в сентябре 2023 года в Благовещенске, недалеко от которого владимир путин встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Подробности этой встречи держались в секрете. За несколько дней до встречи охранник путина опубликовал данные о своей пробежке в Благовещенске. Встреча прошла недалеко от этого города - на космодроме Восточный.

Также охранники путина с 2019 года регулярно занимались спортом возле дворца в Геленджике, о котором в своем расследовании сообщал фонд алексея навального.

Трамп заявил, что он "очень хорошо ладит с путиным"15 октября 2024, 08:29 • 13527 просмотров

Как пишут журналисты, это может говорить о том, что путин действительно посещал дворец, владение которым он отрицает.

4 августа 2021 года сотрудник ФСО совершил пробежку вокруг секретной дачи путина в карелии, расположенной на берегу Ладожского озера. Пробежка началась и закончилась в ангаре, пишут журналисты.

Издание отмечает, что подобные случаи также обнаружены среди охранников президента Франции Эмманюэля Макрона и президента США Джо Байдена. Всего, по данным расследования Le Monde, приложением пользовались 12 сотрудников службы безопасности Макрона и 26 агентов Секретной службы США, которые охраняют не только Байдена, но и других известных политиков, включая Камалу Харрис и Дональда Трампа.

Илон Маск ведет тайные переговоры с Владимиром Путиным с 2022 года - WSJ25 октября 2024, 06:35 • 15232 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
sekretnaya-sluzhba-soedinennikh-shtatov-amerikiСекретная служба Соединенных Штатов Америки
kim-chen-inКим Чен Ын
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
ilon-maskЭлон Маск
frantsiyaФранция
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты