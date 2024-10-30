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Переміщення путіна відстежили за допомогою спортивного застосунку його охоронців - Le Monde

Київ • УНН

 • 22265 перегляди

Журналісти Le Monde відстежили переміщення путіна через додаток Strava, яким користувались його охоронці. Додаток зафіксував їхні пробіжки біля секретних резиденцій та місць зустрічей президента рф.

Переміщення путіна відстежили за допомогою спортивного застосунку його охоронців - Le Monde

Журналісти французького видання змогли відстежити пересування шести співробітників Федеральної служби охорони (ФСО), які відповідають за безпеку російського диктатора володимира путіна, за допомогою спортивної програми Strava, яка фіксує, зокрема, місце заняття спортом.  Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

Співробітники ФСО, які мають публічні акаунти в Strava, публікували інформацію про свої пробіжки у вересні 2023 року в Благовєщенську, неподалік якого володимир путін зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином. Подробиці цієї зустрічі трималися у секреті. За кілька днів до зустрічі охоронець путіна опублікував дані про свою пробіжку у Благовіщенську. Зустріч пройшла неподалік цього міста – на космодромі Східний.

Також охоронці путіна з 2019 року регулярно займалися спортом біля палацу в Геленджику, про який у своєму розслідуванні повідомляв фонд олексія навального.

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Як пишуть журналісти, це може говорити про те, що путін справді відвідував палац, володіння яким він заперечує.

4 серпня 2021 року співробітник ФСО здійснив пробіжку навколо секретної дачі путіна в карелії, розташованій на березі Ладозького озера. Пробіжка розпочалася та закінчилася в ангарі, пишуть журналісти.

Видання зазначає, що подібні випадки також виявлені серед охоронців президента Франції Емманюеля Макрона та президента США Джо Байдена. Загалом, за даними розслідування Le Monde, додатком користувалися 12 співробітників служби безпеки Макрона та 26 агентів Секретної служби США, які охороняють не лише Байдена, а й інших відомих політиків, включаючи Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

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Ольга Розгон

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