PepsiCo сообщила о повреждении производства в Николаевской области в результате российской атаки

Российские войска атаковали производственный комплекс американской компании PepsiCo в Николаевской области. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, пишет УНН.

Безопасность наших сотрудников — наш главный приоритет, и мы подтверждаем, что пострадавших нет - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в настоящее время оценивает полный масштаб последствий повреждения производства и принимает меры для восстановления поставок продукции потребителям.

Напомним

российские войска в ночь на 30 августа атаковали объекты продовольственной и складской инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. По данным местных СМИ, речь идет об объекте Sandora.

Также компания Danone заявила, что ее офис в Украине не пострадал и работает в обычном режиме. Ранее сообщалось о повреждении бизнес-центра SP Hall.