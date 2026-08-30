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PepsiCo повідомила про пошкодження виробництва на Миколаївщині внаслідок російської атаки

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Російські війська пошкодили виробничий комплекс PepsiCo на Миколаївщині, постраждалих немає. Компанія оцінює збитки та відновлює постачання.

PepsiCo повідомила про пошкодження виробництва на Миколаївщині внаслідок російської атаки

Російські війська атакували виробничий комплекс американської компанії PepsiCo у Миколаївській області. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії, пише УНН.

Безпека наших співробітників – наш головний пріоритет, і ми підтверджуємо, що потерпілих немає

- йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що наразі оцінюють повний масштаб наслідків пошкодження виробництва і вживає заходів для відновлення постачання продукції споживачам.

Нагадаємо

російські війська в ніч на 30 серпня атакували об'єкти продовольчої та складської інфраструктури в Одеській і Миколаївській областях. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про об'єкт Sandora.

Також компанія Danone заявила, що її офіс в Україні не постраждав і працює у звичному режимі. Раніше повідомляли про пошкодження бізнес-центру SP Hall.

Ольга Розгон

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