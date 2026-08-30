PepsiCo повідомила про пошкодження виробництва на Миколаївщині внаслідок російської атаки
Київ • УНН
Російські війська пошкодили виробничий комплекс PepsiCo на Миколаївщині, постраждалих немає. Компанія оцінює збитки та відновлює постачання.
Російські війська атакували виробничий комплекс американської компанії PepsiCo у Миколаївській області. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії, пише УНН.
Безпека наших співробітників – наш головний пріоритет, і ми підтверджуємо, що потерпілих немає
Компанія зазначає, що наразі оцінюють повний масштаб наслідків пошкодження виробництва і вживає заходів для відновлення постачання продукції споживачам.
Нагадаємо
російські війська в ніч на 30 серпня атакували об'єкти продовольчої та складської інфраструктури в Одеській і Миколаївській областях. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про об'єкт Sandora.
Також компанія Danone заявила, що її офіс в Україні не постраждав і працює у звичному режимі. Раніше повідомляли про пошкодження бізнес-центру SP Hall.