Пентагон направит на Ближний Восток комплексы Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Министерство обороны США направит на Ближний Восток дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, беспилотные летательные аппараты и самолеты для сбора разведданных. Как сообщили в среду в Пентагоне, это будет сделано в русле объявленного в понедельник решения направить в регион 1 тыс. американских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана, передает УНН со ссылкой на заявление Минобороны США.
Так, Пентагон по просьбе Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США направляет “комплексы Patriot, беспилотные и управляемые летательные аппараты для сбора разведданных, истребитель и летательный аппарат авиационной поддержки, а также другие средства сдерживания”.
“Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но мы размещаем (войска на Ближнем Востоке) и готовы защищать американские силы и интересы в регионе”, — заключили в Минобороны США.
Напомним, ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный. Он дал понять, что вашингтонская администрация не станет к законодателям за разрешением на проведение возможных военных действий против Тегерана, аргументируя свою позицию защитой американских интересов.
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Напомним, 13 июня в заливе Омана на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.
США возложили ответственность за инцидент на Тегеран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отвергает эти обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана, а генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.
Ранее УНН сообщал, что США дополнительно направили на Ближний Восток 1 тысячу военнослужащих.