США додатково відправлять на Близький Схід 1 тисячу військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Виконуючий обов'язки міністра оборони США Патрік Шанахан схвалив у понеділок відправку додаткової 1 тис. американських військовослужбовців "в оборонних цілях" на Близький Схід в зв'язку з ситуацією навколо Ірану. Про це йдеться в поширеній заяві прес-служби Пентагону, передає УНН.
"У відповідь на запит Центрального командування Збройних сил США (СЕНТКОМ) на додаткові сили, за рекомендацією голови Комітету начальників штабів ВС США і за погодженням з Білим домом я дозволив (відправку) додатково приблизно 1 тис. (американських) військовослужбовців в оборонних цілях для протидії загрозам, що виникають в повітряному просторі, на морі і на суші, в регіоні Близького Сходу", - наголошується в документі.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що США можуть у зв'язку з атакою в затоці Омана перекинути в регіон додаткові сили.
Нагадаємо, 13 червня в затоці Омана на двох танкерах після передбачуваного нападу сталися вибухи та пожежі, причини події встановлюються. Екіпаж японського судна Kokuka Courageous взяв на свій борт есмінець ВМС США Bainbridge, а команду норвезького танкера Front Altair іранські прикордонники евакуювали в свій порт Джаськ.
США поклали відповідальність за інцидент на Тегеран, їх підтримали Велика Британія і Саудівська Аравія. МЗС Ірану відкидає ці звинувачення. Представники ООН застерегли від ескалації напруженості в регіоні Перської затоки після нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв'язку з ядерною програмою Ірану, а генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.