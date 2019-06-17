США можуть у зв'язку з атакою в затоці Омана перекинути в регіон додаткові сили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп і його помічники, які займаються питаннями безпеки, обговорять на цьому тижні можливість перекидання додаткових американських сил на Близький Схід в зв'язку з нападом на танкери в затоці Омана. Про це повідомив у неділю телеканал CNN, передає УНН.
За словами його джерел, мова може йти про відправку в регіон додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot, винищувачів і бойових кораблів. На даний момент ніяких рішень у Вашингтоні поки не прийняли.
Нагадаємо, 13 червня в затоці Омана на двох танкерах після передбачуваного нападу сталися вибухи та пожежі, причини події встановлюються. Екіпаж японського судна Kokuka Courageous взяв на свій борт есмінець ВМС США Bainbridge, а команду норвезького танкера Front Altair іранські прикордонники евакуювали в свій порт Джаськ.
США поклали відповідальність за інцидент на Тегеран, їх підтримали Велика Британія і Саудівська Аравія. МЗС Ірану відкидає ці звинувачення. Представники ООН застерегли від ескалації напруженості в регіоні Перської затоки після нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв'язку з ядерною програмою Ірану, а генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.