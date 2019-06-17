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США могут в связи с атакой в заливе Омана перебросить в регион дополнительные силы

Киев • УНН

 • 6827 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп и его помощники, которые занимаются вопросами безопасности, обсудят на этой неделе возможность переброски дополнительных американских сил на Ближний Восток в связи с нападением на танкеры в заливе Омана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN, передает УНН.

США могут в связи с атакой в заливе Омана перебросить в регион дополнительные силы

По словам источников издания, речь может идти об отправке в регион дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей и боевых кораблей. На данный момент никаких решений в Вашингтоне пока не приняли.

Напомним, 13 июня в заливе Омана на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

США возложили ответственность за инцидент на Тегеран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отвергает эти обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана, а генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.

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