США дополнительно отправят на Ближний Восток 1 тысячу военнослужащих

"В ответ на запрос Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) на дополнительные силы, по рекомендации председателя Комитета начальников штабов ВС США и по согласованию с Белым домом я позволил (отправку) дополнительно примерно 1 тыс. (американских) военнослужащих в оборонных целях для противодействия угрозам, возникающих в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе Ближнего Востока", - отмечается в документе.

Напомним, ранее УНН сообщал, что США могут в связи с атакой в заливе Омана перебросить в регион дополнительные силы.

Напомним, 13 июня в заливе Омана на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

США возложили ответственность за инцидент на Тегеран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отвергает эти обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана, а генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.