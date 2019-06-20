Пентагон направить на Близький Схід комплекси Patriot, безпілотники і літаки-розвідники
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Міністерство оборони США направить на Близький Схід додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot, безпілотні літальні апарати і літаки для збору розвідданих. Як повідомили в середу в Пентагоні, це буде зроблено в руслі оголошеного в понеділок рішення направити в регіон 1 тис. американських військовослужбовців в зв'язку з ситуацією навколо Ірану, передає УНН із посиланням на заяву Міноборони США.
Так, Пентагон на прохання Центрального командування (СЕНТКОМ) ВС США направляє "комплекси Patriot, безпілотні і керовані літальні апарати для збору розвідданих, винищувач і літальний апарат авіаційної підтримки, а також інші засоби стримування".
"Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту з Іраном, але ми розміщуємо (війська на Близькому Сході) і готові захищати американські сили і інтереси в регіоні", - уклали в Міноборони США.
Нагадаємо, раніше держсекретар Майкл Помпео заявив, що США розглядають всі варіанти протидії Ірану в регіоні, в тому числі і військовий. Він дав зрозуміти, що вашингтонська адміністрація не буде звертатися до законодавців за дозволом на проведення можливих військових дій проти Тегерана, аргументуючи свою позицію захистом американських інтересів.
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Нагадаємо, 13 червня в затоці Омана на двох танкерах після передбачуваного нападу сталися вибухи та пожежі, причини події встановлюються. Екіпаж японського судна Kokuka Courageous взяв на свій борт есмінець ВМС США Bainbridge, а команду норвезького танкера Front Altair іранські прикордонники евакуювали в свій порт Джаськ.
США поклали відповідальність за інцидент на Тегеран, їх підтримали Велика Британія і Саудівська Аравія. МЗС Ірану відкидає ці звинувачення. Представники ООН застерегли від ескалації напруженості в регіоні Перської затоки після нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв’язку з ядерною програмою Ірану, а генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.
Раніше УНН повідомляв, що США додатково направили на Близький Схід 1 тисячу військовослужбовців.