Пентагон направить на Близький Схід комплекси Patriot, безпілотники і літаки-розвідники

КИЇВ. 20 червня. УНН. Міністерство оборони США направить на Близький Схід додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot, безпілотні літальні апарати і літаки для збору розвідданих. Як повідомили в середу в Пентагоні, це буде зроблено в руслі оголошеного в понеділок рішення направити в регіон 1 тис. американських військовослужбовців в зв'язку з ситуацією навколо Ірану, передає УНН із посиланням на заяву Міноборони США.