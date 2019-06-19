США розповіли за яких умов застосують вогонь проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Пентагон виходить з того, що застосування військової сили проти Ірану вимагало б консенсусу світової спільноти, проте залишає за собою право на односторонні дії у відповідь у разі удару Тегерана по американським громадянам або об'єктам. Про це заявив у вівторок на зустрічі з групою журналістів заступник голови Комітету начальників штабів (КНШ) збройних сил (ЗС) США генерал Пол Сельва, коментуючи зростання напруженості у відносинах Вашингтона й Ірану після інциденту в Оманській затоці, передає УНН.
“Мені здається, є роль збройних сил в захисті (принципу) свободи мореплавання. Питання полягатиме в тому, в якій мірі міжнародне співтовариство підтримає цю роль. Я не кажу, що у нас (США) немає суттєвої ролі в цьому просторі. Тим не менше буде потрібно міжнародний консенсус перед тим, як буде застосована сила. З одним конкретним застереженням: якщо іранці поставлять під удар громадян, засоби або збройні сили США, то ми залишаємо за собою право відповісти з застосуванням військових дій. І їм (іранцям) необхідно це знати це має бути абсолютно зрозуміло”, — сказав Сельва.
Він додав, що наразі Тегеран помилково вважає, що США не відповість у разі загрози.
“Іранці вважають, що ми не відповімо...“Наш послужний список в регіоні включає те, що ми (в минулому) погрожували відповідати і не відповідали, це є справедливою оцінкою”, — заявив генерал. “З боку іранців, — попередив він, — було б прорахунком думати, що ця ситуація буде зберігатися”.
При цьому генерал слідом за іншими посадовими особами США звинуватив Іран в нападі на два танкери в затоці Омана, що сталося тиждень тому.
“Докази вказують на Іран. Єдиним зловмисником в регіоні, у якого є мотив, є Іран”, — стверджував американський воєначальник.
Нагадаємо, 13 червня в затоці Омана на двох танкерах після передбачуваного нападу сталися вибухи та пожежі, причини події встановлюються. Екіпаж японського судна Kokuka Courageous взяв на свій борт есмінець ВМС США Bainbridge, а команду норвезького танкера Front Altair іранські прикордонники евакуювали в свій порт Джаськ.
США поклали відповідальність за інцидент на Тегеран, їх підтримали Велика Британія і Саудівська Аравія. МЗС Ірану відкидає ці звинувачення. Представники ООН застерегли від ескалації напруженості в регіоні Перської затоки після нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв’язку з ядерною програмою Ірану, а генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.