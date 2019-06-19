США розповіли за яких умов застосують вогонь проти Ірану

КИЇВ. 19 червня. УНН. Пентагон виходить з того, що застосування військової сили проти Ірану вимагало б консенсусу світової спільноти, проте залишає за собою право на односторонні дії у відповідь у разі удару Тегерана по американським громадянам або об'єктам. Про це заявив у вівторок на зустрічі з групою журналістів заступник голови Комітету начальників штабів (КНШ) збройних сил (ЗС) США генерал Пол Сельва, коментуючи зростання напруженості у відносинах Вашингтона й Ірану після інциденту в Оманській затоці, передає УНН.