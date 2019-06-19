США рассказали при каких условиях применят огонь против Ирана

“Мне кажется, роль вооруженных сил в защите (принципа) свободы мореплавания. Вопрос будет заключаться в том, в какой степени международное сообщество поддержит эту роль. Я не говорю, что у нас (США) нет существенной роли в этом пространстве. Тем не менее потребуется международный консенсус перед тем, как будет применена сила. С одной конкретной оговоркой: если иранцы поставят под удар граждан, средства или вооруженные силы США, то мы оставляем за собой право ответить с применением военных действий. И им (иранцам) необходимо это знать это должно быть абсолютно понятно”, — сказал Сельва.

Он добавил, что пока Тегеран ошибочно считает, что США не ответит в случае угрозы.

“Иранцы считают, что мы не ответим... “Наш послужной список в регионе включает то, что мы (в прошлом) угрожали отвечать и не отвечали, это является справедливой оценкой”, — заявил генерал. “Со стороны иранцев, — предупредил он, — было бы просчетом думать, что эта ситуация будет сохраняться”.

При этом генерал вслед за другими должностными лицами США обвинил Иран в нападении на два танкера в заливе Омана, произошло неделю назад.

“Доказательства указывают на Иран. Единственным злоумышленником в регионе, у которого есть мотив, является Иран”, — утверждал американский военачальник.

Напомним, 13 июня в заливе Омана на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

США возложили ответственность за инцидент на Тегеран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отвергает эти обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана, а генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.