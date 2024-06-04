Партнеры могут вскоре расширить разрешение на использование западного дальнобойного оружия по рф - Чернев

Международные партнеры Украины вскоре могут расширить собственное разрешение относительно использованием предоставленного ВСУ оружия против целей на территории рф. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает УНН.

Детали

По его словам, решение партнеров направления зависит от ситуации на поле боя. А впрочем, Чернев уверен, что вопрос расширения разрешения исчезнет через несколько месяцев, или недель.

Я почти уверен что (разрешение на нанесение ударов по территории рф западным оружием - ред.) будет расширено, но давайте не привязываться к датам. это больше касается реалий на земле и того, как ведет себя рф в Украине. потому что такое разрешение в большей степени вызвала именно атака на Харьковскую область, которую мы искусственно не могли предупредить, хотя имели все данные и могли ударить по российским войскам, но не имели разрешения. Поэтому вопрос времени, когда мы получим разрешение на использование ATACMS или другого оружия дальнего боя, - это вопрос недель, даже месяцев - заявил нардеп.

Он также рассказал, что большинство партнеров ждали решения США, чтобы дать согласие на использование собственного оружия против целей на территории рф.

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Наши партнеры идут не в фарватере, но вместе с США. Вы видели, что даже Германия, которая всегда достаточно осторожна в своих руках - она также дала разрешение на использование их оружия против целей в рф. И те страны, которые передают нам самолеты F-16 также присоединились к этой цели - пояснил Чернев.

Напомним

Глава Специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что в пределах предоставленного Берлином разрешения на удары по рф Украина может сбивать авиацию оккупантов в воздушном пространстве России немецкими системами Patriot.