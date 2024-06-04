Партнери можуть невдовзі розширити дозвіл на використання західної далекобійної зброї по рф - Чернєв

Міжнародні партнери України невдовзі можуть розширити власний дозвіл щодо використанням наданої ЗСУ зброю проти цілей на території рф. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає УНН.

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За його словами, рішення партнерів напрямку залежить від ситуації на полі бою. А втім, Чернєв впевнений, що питання розширення дозволу зникне за декілька місяців, або й тижнів.

Я майже певен що (дозвіл на завдання ударів по території рф західною зброєю - ред.) буде розширено, але давайте не прив'язуватись до дат. Це більше стосується реалій на землі і того, як поводить себе рф в Україні. Тому що такий дозвіл більшою мірою спричинила саме атака на Харківську область, яку ми штучно не могли попередити, хоча мали всі дані і могли вдарити по російських військах, але не мали дозволу. Тому це питання часу, коли ми отримаємо дозвіл на використання ATACMS чи іншої далекобійної зброї - це питання тижнів, навіть не місяців