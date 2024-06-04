Партнери можуть невдовзі розширити дозвіл на використання західної далекобійної зброї по рф - Чернєв
Київ • УНН
За словами українського депутата, міжнародні партнери України незабаром можуть розширити дозвіл на використання наданої Заходом зброї проти цілей на території Росії, залежно від ситуації на полі бою.
Міжнародні партнери України невдовзі можуть розширити власний дозвіл щодо використанням наданої ЗСУ зброю проти цілей на території рф. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає УНН.
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За його словами, рішення партнерів напрямку залежить від ситуації на полі бою. А втім, Чернєв впевнений, що питання розширення дозволу зникне за декілька місяців, або й тижнів.
Я майже певен що (дозвіл на завдання ударів по території рф західною зброєю - ред.) буде розширено, але давайте не прив'язуватись до дат. Це більше стосується реалій на землі і того, як поводить себе рф в Україні. Тому що такий дозвіл більшою мірою спричинила саме атака на Харківську область, яку ми штучно не могли попередити, хоча мали всі дані і могли вдарити по російських військах, але не мали дозволу. Тому це питання часу, коли ми отримаємо дозвіл на використання ATACMS чи іншої далекобійної зброї - це питання тижнів, навіть не місяців
Він також розповів, що більшість партнерів чекали на рішення США, аби дати згоду на використання власної зброї проти цілей на території рф.
Голова МЗС Норвегії: Україна може застосувати зброю із Заходу проти росії в росії30.05.24, 17:47 • 62230 переглядiв
Наші партнери йдуть не у фарватері, але разом зі США. Ви бачили, що навіть Німеччина, яка завжди досить обережна у своїх кроках - вона також дала дозвіл на використання їхньої зброї проти цілей в рф. І ті країни, які передають нам літаки F-16 також приєднались до цієї цілі
Нагадаємо
Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що в межах наданого Берліном дозволу на удари по рф Україна може збивати авіацію окупантів у повітряному просторі Росії німецькими системами Patriot.