Папу Франциска обследуют в больнице в Риме из-за гриппа - СМИ
Киев • УНН
Папа Франциск был доставлен в больницу в Риме для обследования в связи с заболеванием гриппом.
Папу Римского Франциска, который болеет гриппом, доставили в больницу в Риме для обследования. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в последнее время 87-летний понтифик имеет ряд проблем со здоровьем. Из-за недомогания он отменил встречи в субботу и понедельник. А также пропустил чтение на еженедельной аудиенции в среду, поручив эту задачу своему помощнику и сказав верующим, что он все еще нездоров.
В воскресенье он, как всегда, обратился к толпе на площади Святого Петра, чтобы произнести свое послание "Ангел Господень". Когда Папа заговорил, его голос звучал хрипло и он немного кашлял.
Напомним,
В декабре Папа Римский был вынужден отменить запланированную поездку на климатическую встречу COP28 в Дубае из-за последствий гриппа и воспаления легких.
В январе он не смог завершить речь из-за бронхита. Позже в том же месяце он сказал, что чувствует себя лучше, несмотря на "некоторые боли".
В молодости в родной Аргентине Франциску удалили часть легкого.
Папа также имеет трудности с ходьбой и регулярно пользуется инвалидной коляской или тростью. В среду он прибыл на аудиенцию в помещении на инвалидной коляске.
Папа Франциск отметил 87-летие18 декабря 2023, 03:50 • 30166 просмотров
Папу Франциска обследуют в больнице в Риме из-за гриппа - СМИ
Папа Франциск был доставлен в больницу в Риме для обследования в связи с заболеванием гриппом.
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