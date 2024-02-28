Папу Франциска обследуют в больнице в Риме из-за гриппа - СМИ

Папу Римского Франциска, который болеет гриппом, доставили в больницу в Риме для обследования. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в последнее время 87-летний понтифик имеет ряд проблем со здоровьем. Из-за недомогания он отменил встречи в субботу и понедельник. А также пропустил чтение на еженедельной аудиенции в среду, поручив эту задачу своему помощнику и сказав верующим, что он все еще нездоров.

В воскресенье он, как всегда, обратился к толпе на площади Святого Петра, чтобы произнести свое послание "Ангел Господень". Когда Папа заговорил, его голос звучал хрипло и он немного кашлял.

Напомним,

В декабре Папа Римский был вынужден отменить запланированную поездку на климатическую встречу COP28 в Дубае из-за последствий гриппа и воспаления легких.

В январе он не смог завершить речь из-за бронхита. Позже в том же месяце он сказал, что чувствует себя лучше, несмотря на "некоторые боли".

В молодости в родной Аргентине Франциску удалили часть легкого.

Папа также имеет трудности с ходьбой и регулярно пользуется инвалидной коляской или тростью. В среду он прибыл на аудиенцию в помещении на инвалидной коляске.

Папа Франциск отметил 87-летие