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Папу Франциска обстежують у лікарні в Римі через грип - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26744 перегляди

Папа Франциск був доставлений в лікарню в Римі для обстеження у зв'язку з захворюванням на грип.

Папу Франциска обстежують у лікарні в Римі через грип - ЗМІ

Папу Римського Франциска, який хворіє на грип, доставили в лікарню в Римі для обстеження. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що останнім часом  87-річний понтифік має низку проблем зі здоров'ям. Через нездужання він скасував зустрічі в суботу і понеділок. А також пропустив читання на щотижневій аудієнції у середу, доручивши це завдання своєму помічникові і сказавши віруючим, що він все ще нездужає.

У неділю він, як завжди, звернувся до натовпу на площі Святого Петра, щоб виголосити своє послання "Ангел Господній". Коли Папа заговорив, його голос звучав хрипко і він трохи кашляв.

Нагадаємо

У грудні Папа Римський був змушений скасувати заплановану поїздку на кліматичну зустріч COP28 в Дубаї через наслідки грипу і запалення легенів.

У січні він не зміг завершити промову через бронхіт. Пізніше в тому ж місяці він сказав, що почувається краще, незважаючи на "деякі болі".

У молодості в рідній Аргентині Франциску видалили частину легені.

Папа також має труднощі з ходьбою і регулярно користується інвалідним візком або тростиною. У середу він прибув на аудієнцію в приміщенні на інвалідному візку.

Папа Франциск відзначив 87-річчя18.12.23, 05:50 • 31081 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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