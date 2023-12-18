Папа Франциск отметил 87-летие

Папа Римский Франциск отпраздновал свой 87-й день рождения с детьми рождения с детьми, которые получают помощь в педиатрическом диспансере святой Марты при Ватикане, их семьями и волонтерами. Об этом пишет Vatican News, передает УНН.

В воскресенье, 17 декабря 2023 г., Папе Франциску исполнилось 87 лет. Уже стало привычным, что в контексте своего дня рождения он встречается с маленькими пациентами педиатрического диспансера святой Марты, который в 1922 году основал Папа Пий XI говорится в сообщении.

Детали

В зале собрались около 200 семей. Волонтеры и представители ватиканской спортивной ассоциации организовали для детей праздник, к которому к которому присоединился и Папа Римский.

Обращаясь к собравшимся, понтифик призвал подготовиться к великому празднику, который приближается, - Рождеству, во время которого "вспоминаем о приходе Иисуса".

Папа Франциск разделил праздничный торт с маленькими пациентами диспансера святой Марты при Ватикане.

Папа Франциск призывает отказаться от ископаемого топлива на климатическом саммите ООН