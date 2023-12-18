Папа Франциск отметил 87-летие
Свой 87-й день рождения Папа Франциск провел с детьми и семьями в больнице Святой Марты в Ватикане, разделив с ними торт и призвав к рождественским приготовлениям.
Автомобиль врезался в кортеж президента Джо Байдена
Автомобиль столкнулся с припаркованным внедорожником в кортеже президента Джо Байдена возле его предвыборного офиса в Уилмингтоне; президент и первая леди в безопасности.
Военные Тайваня заметили возле острова два китайских воздушных шара-шпионажа
Министерство обороны Тайваня сообщило, что два китайских воздушных шара-разведчика пересекли срединную линию Тайваньского пролива, двигаясь на восток на высоте 8,2 км, после чего исчезли. Кроме того, военные острова заметили поблизости шесть китайских самолетов и два корабля.
16 человек погибли во время сильных штормов в Аргентине и Уругвае
Сильный шторм в Аргентине и Уругвае привел к гибели 16 человек: жертвами падения веток, обвала стены и сильного ветра. Президент Милей посетил пострадавшее место.
США заявили, что пуск ракеты КНДР подрывает региональную безопасность
США осуждают запуск баллистической ракеты Северной Кореей как нарушение резолюций ООН и угрозу региональной безопасности. Запуск рассматривается как имеющий дестабилизирующий эффект, несмотря на то, что не представляет прямой угрозы для США и их союзников.
Литва призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС
Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене призвала ЕС рассмотреть возможность лишения Венгрии права голоса, обвинив премьер-министра Виктора Орбана в подрыве ЕС в пользу России.
Польские перевозчики расширят блокаду на ПП "Дорогуск" участием фермеров
Польские перевозчики и фермеры из ассоциации "Объединенное село" намерены расширить блокаду пограничного пункта пропуска "Дорогуск", требуя изменений в аграрной политике, в том числе прекращения импорта сахара из Украины.
Япония созывает совет нацбезопасности в связи с ракетным запуском КНДР
Премьер-министр страны Фумио Кисида поручил обеспечить безопасность населения.
Возле антарктической станции вылупились первые птенцы субантарктических пингвинов
Возле станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы субантарктических пингвинов: из 11 яиц родилось 8, и ожидается бэби-бум, поскольку здесь обитает более 5,3 тысячи пингвинов.
Spotify официально прекратил работу в России - СМИ
Spotify официально прекратил свою деятельность в России: 14 декабря было ликвидировано местное юридическое лицо Spotify LLC. Сервис уже прекратил работу в России с апреля 2022 года.